Indiana: Larry Bird quitte la présidence

La légende des Boston Celtics Larry Bird a présenté sa démission de son poste de président d'Indiana, moins d'une semaine après sa déroute face à Cleveland lors du 1er tour des play-offs. Bird, 60 ans, était en poste depuis juin 2013 et sera remplacé par l'actuel manageur général des Pacers, Kevin Pritchard.

S'il n'a jamais porté le maillot des Pacers, l'équipe de sa région natale, Larry Bird a entraîné l'équipe de 1997 à 2000, les conduisant en finale en 2000 (défaite 4-2 face aux Lakers). Il en a été le président, puis manageur général de 2003 à 2012. En proie à des problèmes de santé, il avait quitté son poste pour revenir un an plus tard.



Les Pacers ont été éliminés des play-offs, pour la première fois depuis 1992, sans gagner un seul match, face aux Cavaliers de LeBron James, champions NBA en titre. La franchise d'Indianapolis pourrait en outre perdre à l'intersaison son joueur-vedette Paul George qui a réalisé à 26 ans la meilleure saison régulière de sa carrière avec 23,7 points et 6,6 rebonds par match.