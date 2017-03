Houston affirme ses ambitions

Une nouvelle nuit en NBA très animée avec la défaite de Cleveland face à Houston (117-112) alors que deux clubs sont en crises, les Bulls et les Knicks.

Il a été excellent avec Houston cette nuit face à Cleveland (117-112) et veut décrocher le titre en juin prochain avec son équipe. James Harden marque des points depuis plusieurs matchs dans la course pour l'élection du MVP de la saison. En face de lui, dans ce match très important, LeBron James a marqué 30 points et son compère Kyrie Irving en a inscrit 28. Cleveland a dominé cette rencontre mais les Rockets ont dominé la deuxième période avec 16 trois points réussis sur les 45 tentés. Houston consolide une belle 3e place et devient presque un grand favori de la conférence Ouest. En face, Cleveland vient de concéder sa 5ème défaite en 7 matchs, une très mauvaise passe pour le champion en titre. "On n'a pas su saisir nos chances de gagner ce match, car on a perdu trop de ballons, moi le premier", a regretté King James à la fin de la rencontre.



Dans les autres matchs, les Bulls ont concédé une nouvelle défaite face aux Boston Celtics (100-80) une cinquième au terme d'un match catastrophique. Une après-midi cauchemardesque pour Wade et son équipe, les Bulls sont 10ème de la conférence Est et sombre un peu plus dans la crise.

Les Knicks vont eux aussi très mal, une défaite face à Brooklyn Nets (120-112), plus mauvaise équipe du championnat. Une cinquième défaite en six matchs et une 12ème place de conférence Est. L'équipe va devoir se relever pour atteindre l'objectif final, les chances pour disputer les play-offs se réduisent après cette nouvelle défaite face à Brooklyn.



NICOLAS PELLETIER







Les résultats de la nuit :

Lakers - Philadelphie 116 - 118

Houston - Cleveland 117 - 112

Brooklyn - New York 120 - 112

Indiana - Miami 102 - 98

Phoenix - Portland 101 - 110

Boston - Chicago 100 - 80