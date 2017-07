Hardaway de retour à New York

L'arrière d'Atlanta Tim Hardaway Jr est sur le point de quitter la franchise des Atlanta Hawks pour repartir à New York, après avoir reçu une offre évaluée à 71 million de dollars (62 M€) de la part des Knicks. Le fils de l'ancien international homonyme, champion olympique de 2000 avec les Etats-Unis, avait débuté sa carrière professionnelle chez les Knicks, qui l'avaient drafté en 2013 en 24e position, et avec lesquels il a passé deux saisons avant d'être échangé aux Hawks.



Selon la presse spécialisée, les Hawks ont décidé de ne pas s'aligner sur la proposition des Knicks qui porte sur quatre saisons. Hardaway, âgé de 25 ans, est en fin de contrat avec la franchise sudiste. En 2016-2017, Hardaway a joué sa meilleure saison en quatre années de NBA avec une moyenne de 14,5 points marqués, 2,8 rebonds, 2,3 passes décisives et 27,3 minutes par match en 79 rencontres.