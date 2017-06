Gros coup sur la tête de Cleveland, Golden State mène 3-0

C'est peut-être le tournant de cette finale NBA qui vient de se jouer après la troisième victoire de Golden State (118-113) qui assomme Cleveland devant son public. Les Warriors n'ont plus qu'une seule rencontre à gagner pour remporter leur deuxième titre en trois ans.

Pourtant dans la rencontre, Cleveland a montré un beau visage, un visage de champion NBA 2016, mais même avec cette belle prestation, les coéquipiers de LeBron James s'inclinent face aux ogres de Golden State. Les Cavaliers ont laissé passer la petite chance qui restait, ils menaient de six points (113-107) à trois minutes de la sirène. Mais en quelques minutes, ils ont craqué face à Kevin Durant (31 pts) et Stephen Curry (26 pts), les deux stars des Warriors ont marqué les onze derniers points de la rencontre, Cleveland ne pouvait pas relever la tête.



"Notre situation est désormais compliquée, on va regarder la vidéo et voir ce qu'on a mal fait, mais la grosse différence dans le final, c'est qu'ils ont réussi leurs tirs et qu'on a raté les nôtres", a analysé LeBron James, visiblement touché au moral.



La statistique qu'il garder en tête : Golden State a enchaîné une quinzième victoire de suite depuis le début des play-offs, du jamais-vu dans l'histoire de la NBA ! Il faudra donc un petit succès dans le dernier match pour venir encore un peu plus écrire quelques lignes dans la grande histoire de la NBA et détrôner les Cavaliers, un an après. Une victoire dans cette finale peut permettre aux Warriors d'empocher un cinquième titre NBA. NP



16/16

Golden peut devenir la première équipe de l'histoire à réussir des play-offs parfaits, avec seize victoires en cas de succès lors de la quatrième rencontre de la finale et aucune défaite.