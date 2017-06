Golden State, un sacre mérité

Champion de NBA 2016-2017 ! Une petite année après s'être incliné en finale face à Cleveland, Golden State a pris une énorme revanche et permet aux Warriors de remporter le cinquième titre de leur histoire. Après 4 matchs, ce match numéro 5 était déterminant mais ils se sont imposés 129 à 120 pour avoir le droit de soulever ce trophée.

Une belle revanche pour les Warriors, un an après la défaite en finale de la NBA face à Cleveland, Golden State à la fin d'une saison exceptionnelle s'impose dans le match numéro 5 et remporte le titre final pour la deuxième fois en trois ans. Un bilan exceptionnel durant les play-offs avec seulement une seule petite défaite.



Les Warriors ont aussi réussi à rebondir après l'échec en 2016, il faut dire que les dirigeants de Golden State ont ajouté à un effectif déjà beau, un joueur exceptionnel, Kevin Durant, qui a encore été décisif dans ce match numéro 5 avec 39 points. Il a donc logiquement été élu meilleur joueur (MVP) de la finale 2017. "Je l'avais dit à ma mère quand j'avais huit ans, je suis champion NBA. J'ai la chance de faire partie d'un incroyable groupe de joueurs", a indiqué Durant à la fin du match.



LeBron James a, lui, perdu sa cinquième finale NBA et son palmarès reste bloqué à trois titres (2012, 2013, 2016), ce qui l'éloigne un peu plus du légendaire Michael Jordan. Alors que dans ce match, c'est Cleveland qui a le mieux débuté la rencontre, beaucoup plus efficace avec 60,9% de réussite, LeBron James et Kyrie Irving se régalent avec 12 points chacun. Mais finalement Golden State va redresser la tête pour s'imposer lors de ce cinquième match.



"J'ai le meilleur job du monde, avec un telle équipe, avec un tel état d'esprit", s'est félicité Steve Kerr, l'entraîneur de Golden State, en poste depuis 2014. Depuis qu'il est devenu entraîneur de Golden State, Steve Kerr flirte avec la perfection : il a installé un style de jeu séduisant et un état d'esprit irréprochable. Un titre juste mérité ! NP