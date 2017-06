Golden State submerge Cleveland et mène 2-0

Avec Stephen Curry et Kevin Durant dans un très bon soir, Golden State a réalisé une très belle performance face à Cleveland, ce dimanche soir, avec une victoire 132 à 113.

2-0, c'est le score après deux matchs, ce qui donne un avantage considérable pour la suite des opérations du côté de Golden State. En face, Cleveland devra absolument rebondir lors du prochain match et stopper la combinaison entre Curry et Durant qui a fait beaucoup de mal dans le match de dimanche soir. Une victoire 132 à 113, 14e victoire consécutive en play-offs, qui permet de rapprocher Golden State du titre final (2 victoires).



Même si LeBron James était bien présent et a réalisé un beau match avec son 8e "triple double" dans un match d'une finale, a égalé le légendaire Magic Johnson, cette performance n'a pas empêché la domination des Warriors. Même si Cleveland a voulu tenir tête à Golden State, lors de la 4e période, les joueurs ont vite perdu pied dans le match.



C'est grâce à Curry (32 pts), Durant (33 pts) et Thompson (22 pts), qui a permis de reprendre ses distances avec Cleveland. "C'est une finale, on n'a pas besoin de motivation supplémentaire, on a tout donné", a affirmé Curry qui a signé son premier "triple double" dans une finale. "On produit du bon basket, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut encore mieux faire", a-t-il estimé à la fin du match.



Les joueurs de Golden State devront garder dans un coin de la tête qu'ils menaient trois victoires à une lors de la finale 2016, avant de perdre les trois derniers matchs et de permettre à Cleveland de remporter le titre final. NP



LE TOP 05 DE LA NUIT NBA