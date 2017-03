Golden State se laisse battre à San Antonio

Sans ses stars, laissées au repos, Golden State n'a pas pesé lourd face à son grand rival de la conférence Ouest San Antonio, facile vainqueur (107-85) d'un choc bien décevant. Après Boston (99-86) mercredi et Minnesota (103-102) vendredi, San Antonio a confirmé à son tour que Golden State, le grand favori pour le titre 2017, traversait une mauvaise passe.

L'entraîneur de Golden State Steve Kerr avait choisi de se passer de cinq joueurs-clef, dont les stars Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, pour leur permettre de se reposer après un enchaînement infernal de matches et de déplacements. Kerr était également privé de Kevin Durant, blessé au genou gauche depuis le 28 février. Les Spurs étaient eux aussi privés eux-aussi de trois joueurs importants, sur blessure ou problèmes de santé, dont leur meilleur marqueur Kawhi Leonard et leur meneur Tony Parker. Mais sous l'impulsion de Patty Mills (21 pts), et sans même que les expérimentés Pau Gasol (10 pts) et Manu Ginobili (6 pts) forcent leur talent, San Antonio a rapidement le large pour signer une victoire qui relance complétement la conférence Ouest.



A un peu plus d'un mois de la fin de la saison régulière, les Spurs (51 v-14 d) sont sur les talons de Golden State (52 v-14 d).



Parmi les autres résultats de la soirée on retiendra le 32e "triple" de la saison de Russell Westbrook lors de la victoire d'Oklahoma City face à Utah (112-104). RW est même devenu le deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire sur une saison derrière Oscar Robertson (41) mais devant Wilt Chamberlain (31).





Résultats de la nuit

Memphis - Atlanta 90 - 107

Dallas - Phoenix 98 - 100

Miami - Toronto 104 - 89

Sacramento - Denver 92 - 105

San Antonio - Golden State 107 - 85

Portland - Washington 124 - 125 a.p.

Milwaukee - Minnesota 102 - 95

Charlotte - La Nouvelle-Orleans 122 - 125 a.p.

Orlando - Cleveland 104 - 116

Detroit - New York 112 - 92

Oklahoma City - Utah 112 - 104

LA Clippers - Philadelphie 112 - 100