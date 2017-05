Golden State retourne la situation face aux Spurs

Une victoire qui va faire du bien au moral pour Golden State au regard du déroulement de la rencontre, un succès 113 à 111 lors du match numéro 1 de la finale de la conférence Ouest.

Golden State a retourné la situation, hier soir, face aux Spurs. Après deux périodes catastrophiques dans ce premier match de la finale de la conférence Ouest, les Warriors ont trouvé la faille et se sont imposés 113 à 111. Pour le moment, ils sont donc toujours invaincus depuis le début des play-offs en 2017. Avec cette victoire, ils mènent donc une victoire à zéro dans la série avant le match de mardi soir toujours dans la même salle.



Un retournement de situation qui est arrivé très tard dans le match, les Warriors ont compté jusqu'à 25 points de retard sur les Spurs. Sans Tony Parker, le début du match était à l'avantage de San Antonio, LaMarcus Aldridge (28 points) et Kawhi Leonard (26 points) ont assommé Golden avec un 12-2 qui a permis aux Spurs de finir la première période avec 14 points d'avance sur l'adversaire (30-16).



Heureusement, Stephen Curry (40 points) s'est réveillé lors de la 3e période de la rencontre avec 19 points pour ramener l'équipe à hauteur des Spurs. Leonard, s'est tordu à deux reprises la cheville gauche, même endroit qu'il s'était blessé la semaine dernière contre Houston et encaisse donc 16 points sans en marquer un seul, les Warriors repassent donc en tête et ne lâcheront plus cet avantage jusqu'à la fin de la rencontre. "Ce sont les play-offs, le plus important est de gagner", a insisté Curry, à la fin de la rencontre.



