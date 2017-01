Golden State n'est pas du matin

Golden State signe une septième victoire consécutive en s'imposant devant Orlando (118-98).



Kevin Durant, Stephen Curry et leurs coéquipiers ne sont pas du matin. Pour la première fois depuis 1995, les Warriors étaient, en effet, programmés à midi et ils ont mis deux périodes pour retrouver leurs automatismes. Alors qu'ils avaient plutôt bien débuté la rencontre, ils ont sombré en 2e période en débutant le quart-temps par un cinglant 19-2, et ont laissé Orlando prendre onze points d'avance (41-30). Les Warriors sont revenus à leur hauteur juste avant la pause (50-50). Grâce à Curry (16 pts pour un total personnel de 27), ils ont définitivement distancé Orlando dans le 3e quart-temps (42-24).



Il faut dire que leur calendrier est infernal pour les Warriors : depuis lundi, ils ont coup sur coup affronté, et dominé, Cleveland (126-91), Oklahoma City (121-100) et Houston (125-05).



Orlando, encore privé d'Evan Fournier, blessé au talon droit, a perdu huit de ses dix derniers matches et s'éloigne des play-offs.