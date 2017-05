Golden State marche sur San Antonio

Golden State a fait un pas décisif vers sa troisième finale NBA consécutive en s'imposant 120 à 108 à San Antonio, samedi. Les Warriors mènent trois victoires à zéro dans la finale de conférence Ouest et peuvent décrocher la quatrième victoire décisive dès lundi, toujours à San Antonio.

Les champions 2015 et vice-champions 2016 sont toujours invaincus depuis le début des play-offs 2017 et ont enchaîné onze victoires de suite. Ils sont devenus la troisième équipe après les Lakers en 1989 et 2001 à débuter des play-offs avec une telle série de victoires.



La franchise d'Oakland a toutefois connu un début de match compliqué face aux Spurs, pourtant privés de son meilleur marqueur Kawhi Leonard, blessé à la cheville gauche, et Tony Parker, indisponible jusqu'à la saison prochaine. San Antonio a bouclé la première période en tête (33-29) et a tenu le choc jusqu'à la moitié du 2e quart-temps, avant que Golden State ne prenne irrémédiablement le large. Kevin Durant a fait la différence avec ses 33 points, dont 19 dans le seul 3e quart-temps. Stephen Curry a ajouté 21 points, tandis que le vétéran argentin Manu Ginobili a fini meilleur marqueur des Spurs avec ses 21 points.



Golden State devrait retrouver en finale pour la troisième année de suite Cleveland. Les champions en titre mènent deux victoires à zéro face à Boston dans la finale de la conférence Est et sont eux aussi toujours invaincus.