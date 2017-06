Golden State maîtrise Cleveland

Le champion en titre Cleveland n'a eu aucune chance face à Golden State qui s'est imposé pour le premier match de cette finale 113 à 91, ce jeudi à Oakland.

Ils ont été asphyxiés par Golden State et à la fin du match Cleveland était conscient d'avoir reçu une grosse claque après cette 113 à 91. C'est Durant qui a été exceptionnel, hier soir, avec six spectaculaires "slam dunks" et il permet de lancer parfaitement Golden State, qui mène un à zéro dans cette troisième finale consécutive contre Cleveland.



Ce qui marque aussi les esprits, les Warriors sont toujours invaincus depuis le début des play-offs avec une 13e victoire consécutive, un record sur une saison NBA. "J'ai juste essayé de donner le meilleur de moi-même et d'apporter ma contribution. C'est le genre de match où, quand tout se passe bien, tu arrives à prendre beaucoup de plaisir, même si la tension était énorme en début de match", a indiqué Durant à la fin du match. Après Durant, c'est Curry qui est passé à l'action, avec une 3e période de folie et termine la rencontre avec 28 points, dont six paniers à trois points.



Cleveland a été performant pendant seulement une période et LeBron James n'est pas parvenu à mettre en place le jeu de son équipe, une statistique étonnante, il a perdu huit ballons dans la rencontre. "On les a regardés jouer en 3e période, moi le premier. On a deux jours avant le match numéro 2 (dimanche), on sait qu'on peut beaucoup mieux jouer", a affirmé "King James". "Contre une équipe aussi bonne, surtout dans sa salle, on ne peut rien espérer de bon en perdant vingt ballons", a regretté Tyronn Lue, l'entraîneur qui a conduit Cleveland à son premier titre en 2016.



Pour rappel, Cleveland avait déjà perdu le match numéro 1 des finales 2015 et 2016.