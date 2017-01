Golden State et San Antonio déroulent

La nuit NBA en bref. Golden State a écrasé Détroit (127-107) tandis que San Antonio a étrillé les Lakers (134-94). Un match a eu lieu à Londres...

Golden State a logiquement dominé Détroit 127 à 107. Les Warriors ont idéalement préparé le choc de lundi contre Cleveland, le champion en titre qui leur a infligé quatre défaites consécutives, dont trois lors de la finale 2016 en juin. Stephen Curry, qui semble se rapprocher de sa forme étincelante des deux dernières saisons, a marqué 24 points (9 sur 17 au tir) et a été crédité d'un impressionnant +32. Kevin Durant a inscrit 25 points. Avec cette 34e victoire, Golden State dispose de trois succès d'avance sur son dauphin San Antonio (31 v-8 d) qui a signé sa plus large victoire de la saison (+40) face aux Lakers.



San Antonio a passé ses nerfs sur les Lakers (134-94), deux jours après sa défaite-surprise face à Milwaukee (109-107). Les Spurs ont mis KO les Lakers dès le premier quart-temps sous l'impulsion de Kawhi Leonard qu a inscrit un total de 31 points en seulement 26 minutes de jeu. Pau Gasol a ajouté 22 points, avec un 100% au tir, et capté neuf rebonds, alors que Tony Parker et LaMarcus Aldridge ont inscrit chacun 13 points.



L'affiche de la soirée opposait les New York Knicks aux Chicago Bulls, deux candidats déclarés aux premiers rôles qui déçoivent. Devant l'exigeant public du Madison Square Garden, les Knicks, battus la veille à Philadelphie (97-96), se sont un peu rachetés et ont offert à leur entraîneur de plus en plus contesté Jeff Hornacek un peu de répit. La franchise new-yorkaise qui avait perdu neuf de ses dix précédents matches, a dominé les Bulls 104 à 89 grâce à l'inévitable Carmelo Anthony (23 pts) et à deux anciens joueurs de Chicago, Derrick Rose et Joakim Noah. Rose, qui a écopé d'une amende salée de 200.000 dollars pour avoir manqué sans autorisation le match de lundi contre La Nouvelle-Orléans, a inscrit 17 points. Noah a lui fait la loi sous les paniers avec 15 rebonds et a fini la rencontre avec 12 points, soit son cinquième "double double" (deux catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison.



A Londres, qui accueillait son septième match NBA, Denver a repris des couleurs: alors qu'ils restaient sur cinq défaites de suite, les Nuggets (11e de l'Ouest, 15 v-23 d) ont écrasé les Indiana Pacers (6e de l'Est, 20 v-19 d)

140 à 112.







Résultats de la nuit

Phoenix - Dallas 108 - 113

New York - Chicago 104 - 89

Golden State - Detroit 127 - 107

San Antonio - LA Lakers 134 - 94

Brooklyn - La Nouvelle-Orléans 95 - 104

Denver - Indiana 140 - 112