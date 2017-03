Golden State engage Matt Barnes en joker

Les Golden State Warriors ont officialisé jeudi l'arrivée du vétéran Matt Barnes pour compenser l'indisponibilité de Kevin Durant, victime d'une entorse du genou gauche lundi. Barnes, 36 ans, avait été libéré mi-février par Sacramento, son équipe depuis juillet dernier. L'ailier a disputé 54 matches cette saison avec des moyennes de 7,6 points, 5,5 rebonds et 2,8 passes décisives par match.



Barnes a déjà évolué entre 2006 et 2008 à Golden State, l'un des neuf équipes dont il a porté le maillot depuis ses débuts en NBA en 2004. Petit problème toutefois : il doit comparaître devant un tribunal de New York pour avoir agressé une jeune femme dans une boîte de nuit début décembre !