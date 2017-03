Golden State enchaîne, San Antonio tremble mais s'impose

Victoires pour Golden State et les Spurs dans cette nuit NBA du 21 mars. Les Warriors se sont imposés face aux Mavericks (112-87) alors que San Antonio a tremblé mais l'a finalement emporté sur le parquet des Minnesota Timberwolwes (100-93).

Une bonne nuit pour les favoris au titre finale de la NBA. Une cinquième victoire consécutive pour les Warriors face à Dallas (112-87), Stephen Curry a été le meilleur pour l'attaque avec 17 points et 9 passes décisives, un autre point très positif, la défense qui apprend à survivre sans Kevin Durant, blessé depuis début mars, une socle défensif à son avantage cette nuit et qui n'encaisse "que" 87 points face au 10e de la conférence Ouest.



Dans le même temps, San Antonio a dû cravacher pour se sortir du piège face aux Timberwolwes, les Spurs étaient menés à la mi-temps du match avec une différence de 9 points. Une belle réaction en deuxième période et un joueur a dominé la rencontre avec 26 points, LaMarcus Aldridge et permet aux Spurs d'enchaîner avec une nouvelle victoire pour rester au contact du leader de la Conférence Ouest, Golden State.



Les Boston Celtics ne jouaient pas cette nuit et ont profité de la défaite de Detroit face à Brooklyn (98-96) pour valider leur billet pour accéder aux play-offs.





Echange de coups de poing entre R.Lopez et Ibaka ! par Beinsports-FR



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Minnesota - San Antonio 93 - 100

LA Lakers - LA Clippers 109 - 133

Dallas - Golden State 87 - 112

Brooklyn - Detroit 98 - 96

Miami - Phoenix 112 - 97

Toronto - Chicago 122 - 120 a.p.

Portland - Milwaukee 90 - 93

La Nouvelle-Orleans - Memphis 95 - 82