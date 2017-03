Golden State enchaîne face à Houston

Les Warriors enchaînent une huitième victoire consécutive face aux Houston Rockets 113 à 106. Une victoire qui fait du bien aux coéquipiers de Stephen Curry.

Une victoire qui permet de garder la tête de la conférence Ouest pour les joueurs de Golden State. Face à un très bon adversaire, Stephen Curry n'a pas tremblé avec 32 points pour cette soirée et participe grandement à cette 60ème victoire en 74 matchs pour les Warriors. Golden State comptait quand même 17 points d'avance au début de la deuxième période grâce à Curry, Klay Thompson (25 points) et Draymond Green (19 points). Les Warriors se sont relâchés à deux minutes de la fin de la rencontre en passant sous la barre des dix points au niveau de l'écart. Une défaite de James Harden dans le duel à distance face à Stephen Curry, le joueur d'Houston a manqué de précision toute la soirée et a fini la rencontre avec 24 points, 11 rebonds et 13 passes décisives, soit son 20e "triple double".



Les meilleures actions de la nuit



Tuesday's Top Plays par NBA



Les résultats de la nuit :

LA Lakers - Washington 108 - 119

Brooklyn - Philadelphie 101 - 106

Atlanta - Phoenix 95 - 91

Detroit - Miami 96 - 97

Portland - Denver 122 - 113

Houston - Golden State 106 - 113

Charlotte - Milwaukee 108 - 118

Indiana - Minnesota 114 - 115