Golden State écrabouille San Antonio

Très loin du scénario du match 1 au cours duquel les Spurs ont longtemps mené, le match 2 de la finale de la Conférence Ouest s'est soldé par une boucherie : 136-100 en faveur des Warriors.

Les Golden State Warriors ont sorti l'artillerie lourde mardi à domicile pour pulvériser San Antonio 136-100 et se détacher deux victoires à zéro dans cette finale de conférence Ouest de NBA. La charge californienne a été menée par la fine gâchette Stephen Curry qui a fait un carton avec 29 points dont six paniers primés, face il est vrai à des Spurs privés sur blessure de deux joueurs clés, Kawhi Leonard et Tony Parker.



Au terme des deux premières rencontres jouées à domicile dans cette série au meilleur des 7 matches et avant de se rendre au Texas pour les deux suivantes (samedi et lundi), les Warriors ont donc bien avancé vers une troisième finale NBA consécutive.