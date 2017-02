Golden State battu à Denver

Denver a pris feu à trois points et dominé assez nettement les Warriors (132-110). Belle victoire de San Antonio dans la salle d'Indiana (106-110).

Les Golden State Warriors ont chuté dans la salle des Denver Nuggets (132-110), la nuit dernière en NBA. La franchise du Colorado était en feu. Nikola Jokic a signé son deuxième "triple-double" de la saison avec 17 pts, 21 rbds et 12 passes, tandis que Juancho Hernangomez a inscrit 27 pts. Denver a égalé le record de 24 paniers à trois points établi la saison dernière... par Golden State. Côté Warriors, seul Kevin Durant a surnagé avec 25 pts. Stephen Curry n'en a inscrit que 11.



Les San Antonio Spurs se sont remis de leur défaite face aux Knicks en s'imposant devant les Indiana Pacers (110-106). Tony Parker a inscrit 12 pts mais c'est une fois de plus Kawhi Leonard qui a donné le ton avec 32 pts. Côté Pacers, Paul George a inscrit 27 pts.



Signalons le "double-double" de Rudy Gobert dans la défait d'Utah Jazz a domicile face aux LA Clippers (72-88) et les 23 points de Markieff Morris dans la victoire des Wahsington Wizards face à OKC (120-98).



Résultats de la nuit

Washington - Oklahoma City 120 - 98

Portland - Atlanta 104 - 109 a.p.

Dallas - Boston 98 - 111

Brooklyn - Memphis 103 - 112

Miami - Orlando 107 - 116

Denver - Golden State 132 - 110

Utah - LA Clippers 72 - 88

Phoenix - La Nouvelle-Orleans 108 - 110

Milwaukee - Detroit 102 - 89

Charlotte - Philadelphie 99 - 105

Indiana - San Antonio 106 - 110