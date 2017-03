Gobert et Westbrook animent la nuit NBA !

Une nuit des records pour Gobert et Westbrook, Utah s'impose contre New York, Philadelphie perd face à Oklahoma et Cleveland rechute. Sport.fr vous propose le résumé de la nuit NBA.

C'était la soirée de Rudy Gobert qui a battu plusieurs records personnels lors de la victoire de son équipe, Utah, face à New York (108-101). Le français réalise sa meilleure saison dans le championnat de basket américains. Face aux Knicks il a marqué 35 points, améliorant de huit points son précédent record personnel qui était de 27. Le pivot a même terminé la rencontre avec un 13 sur 14 au tir, là aussi, c'est un nouveau record dans sa carrière NBA en termes de paniers marqués avec un 50e "double double". Westbrook lui se rapproche sérieusement du trophée de meilleur joueur de la saison NBA avec la victoire de son équipe contre Philadelphie (122 - 97). Il vient ajouter un 35e "triple double" à ses statistiques sur cette saison avec ses 18 points, 11 rebonds et 14 passes. Pour égaler le record de Oscar Robertson, il devra obtenir six "triples" sur les onze derniers matchs de la saison.



Cleveland est dans le doute

C'est une très mauvaise nuit pour Cleveland qui s'est incliné face à Denver (126-113). LeBron James comme le reste de son équipe est dans le doute et cela peut devenir très mauvais pour la suite de la saison. Kyrie Irving a marqué 33 points, le champion en titre est sous la menace de Boston qui s'est imposé face à Indiana (109-100). Cleveland devra absolument se rassurer lors du prochain match, samedi, face aux Hornets.







NICOLAS PELLETIER





Les résultats de la nuit :

Utah - New York 108 - 101

Washington - Atlanta 104 - 100

Sacramento - Milwaukee 98 - 116

Boston - Indiana 109 - 100

Orlando - Charlotte 102 - 109

Denver - Cleveland 126 - 113

Chicago - Detroit 117 - 95

Oklahoma City - Philadelphie 122 - 97