Gobert envoyé au front

Rudy Gobert, touché à la cheville droite, disputera le match N.7 du 1er tour des play-offs contre les Los Angeles Clippers dimanche. "Il va jouer, c'est une situation un peu particulière, il n'a pas pu finir le match N.6, mais il va jouer, c'est un match N.7", a indiqué Quin Snyder, l'entraîneur d'Utah.



Les Clippers et Utah sont dos à dos trois victoires partout avant ce septième et dernier match. Le vainqueur de ce match sera opposé au 2e tour à Golden State.



Gobert s'est tordu la cheville droite à la fin du 3e quart-temps du match N.6 perdu à domicile (98-93) vendredi. Il est revenu sur le terrain, mais a été peu utilisé durant la 4e période. L'international français s'était blessé au genou gauche (entorse) dès les premières secondes du match N.1. Il avait quitté ses coéquipiers et avait manqué ensuite les matches N.2 et N.3.