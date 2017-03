Dur, dur pour Durant

Kevin Durant, victime d'une entorse du genou gauche mardi, sera absent "pour une durée indéfinie", ont annoncé mercredi les Golden State Warriors.

"Il n'y a pas encore de date pour son retour (en compétition), mais il n'est pas exclu qu'il puisse rejouer avant la fin de la saison régulière" à la mi-avril, a précisé la franchise dans un communiqué. "A la suite d'examens pratiqués par l'encadrement médical des Warriors, il a été déterminé que Kevin souffrait d'une entorse au genou gauche de type 2 avec un hématome osseux au niveau du tibia", a poursuivi la formation d'Oakland.



Durant s'est blessé dès le début du match perdu par son équipe à Washington (112-108) sur un choc avec l'un de ses coéquipiers Zaza Pachulia, à la lutte en défense avec un joueur des Wizards, Marcin Gortat. L'imposant pivot géorgien est tombé sur le genou, en extension, de Durant.



Durant, meilleur joueur de la saison 2013-14 et quadruple meilleur marqueur de NBA, a rejoint Golden State l'été dernier, faisant des champions 2015 et vice-champions 2016 le grandissime favori pour le titre 2017. Durant, qui court à 28 ans après son premier titre de champion NBA, tourne à des moyennes de 25,3 points et 8,2 rebonds par match.