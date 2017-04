Derrick Rose blessé

Derrick Rose ne participera pas aux cinq derniers matches de la saison en raison d'une nouvelle blessure à un genou. Cette blessure met à nouveau en évidence la fragilité de Rose, dont la carrière a été freinée depuis son titre de meilleur joueur de NBA en 2011 par des problèmes récurrents aux genoux. Le meneur des New York Knicks, qui a rejoint New York l'été dernier, sera agent libre en juin. Toutefois, cette nouvelle blessure pourrait réduire le nombre des équipes intéressées ou/et le montant de son futur contrat. Rose a conclu sa saison 2016-17 avec des moyennes de 18 points, 4,4 passes décisives et 3,8 rebonds par match.



Les Knicks, 12e de la conférence Est, ont déjà perdu tout espoir de participer aux play-offs avec 29 victoires et 47 défaites.