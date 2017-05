Demi-finales de conférences : Cleveland et Golden State qualifiés

Golden State a éliminé Utah Jazz 4 victoires à 0 dans la Conférence Ouest. Cleveland avait fait de même avec Toronto 4 dans la Conférence Est. Suspense dans les deux autres demi-finales. A l'Est, Boston et Chicago, et à l'Ouest, San Antonio et Houston sont à égalité 2 victoires partout.

CONFERENCE EST



BOSTON - WASHINGTON : 2-2

Match N.1: Boston - Washington 123 - 111

Match N.2: Boston - Washington 129 - 119

Match N.3: Washington - Boston 116 - 89

Match N.4: Washington - Boston 121 - 102

Match N.5, 10 mai: Boston - Washington

Match N.6, 12 mai: Washington - Boston

Match N.7 (si besoin), 15 mai: Boston - Washington



CLEVELAND - TORONTO : 4-0 QUALIFIE

Match N.1: Cleveland - Toronto 116 - 105

Match N.2: Cleveland - Toronto 125 - 103

Match N.3: Toronto - Cleveland 94 - 115

Match N.4: Toronto - Cleveland 102 - 109





CONFERENCE OUEST



GOLDEN STATE - UTAH : 4-0 QUALIFIE

Match N.1: Golden State - Utah 106 - 94

Match N.2: Golden State - Utah 115 - 104

Match N.3: Utah - Golden State : 91 - 102

Match N.4: Utah - Golden State : 95 - 121



SAN ANTONIO - HOUSTON : 2-2

Match N.1: San Antonio - Houston 99 - 126

Match N.2: San Antonio - Houston 121 - 96

Match N.3: Houston - San Antonio 92 - 103

Match N.4: Houston - San Antonio 125 - 104

Match N.5, 9 mai: San Antonio - Houston

Match N.6, 11 mai: Houston - San Antonio

Match N.7 (si besoin), 14 mai: San Antonio - Houston