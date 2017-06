Curry n'ira pas à la Maison Blanche

Le meneur-vedette de Golden State Stephen Curry a indiqué qu'il ne se rendra pas à la Maison Blanche si le président américain Donald Trump l'y invitait pour fêter le titre de champion de NBA.



"La question m'avait été posée il y a quelques mois, c'était encore hypothétique et j'avais répondu que je n'irais pas si on ne devait gagner le titre et je ressens la même chose. Je suis sûr que c'est une discussion que nous allons avoir entre nous. On ne veut pas ternir ce qu'on a accompli cette saison. Nous allons nous comporter en étant responsable et faire ce qu'il faut, individuellement ou en groupe", a-t-il ajouté.