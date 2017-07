Crawford rejoint Minnesota

Très actif depuis l'ouverture de la période des transferts, Minnesota officialise l'arrivée de l'arrière Jamal Crawford, en provenance des Los Angeles Clippers.



Crawford, 37 ans, avait été envoyé par les Clippers à Atlanta dans le cadre de l'arrivée dans la franchise californienne de l'Italien Danilo Gallinari. Libéré rapidement par les Hawks, Crawford, l'un des joueurs les plus polyvalents de NBA, s'est engagé pour un contrat de deux saisons avec Minnesota, d'une valeur de 8,9 millions de dollars.



Passé par Chicago (2000-2004), les Knicks (2004-09), Golden State (2009), Atlanta (2009-11) et Portland (2011-12), Crawford évoluait depuis 2012 sous le maillot des Clippers. Remplaçant précieux, il a été élu à trois reprises, un record, meilleur sixième homme de l'année, en 2010, 2014 et 2016. Il a conclu la saison 2016-17 avec des moyennes de 12,3 points et 2,6 passes par match.



Les Timberwolves ont déjà recruté Taj Gibson et Jimmy Butler, mais ont perdu leur meneur Ricky Rubio, parti à Utah.