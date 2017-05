Cleveland trace son chemin avec l'aide de LeBron James

Cleveland s'est imposé pour une douzième victoire consécutive dans la conférence Est face à Boston 117 à 104. Dans ce match, Boston n'a jamais inquiété Cleveland qui a toujours fait la course en tête.

Qui va les arrêter ? C'est la question que les observateurs de la NBA se posent depuis plusieurs semaines. Cleveland ne possède aucun rival dans cette conférence Est avec un très bon LeBron James, ils ont enchaîné avec une 12e victoire consécutive face à Boston 117 à 104. "A mes yeux, on n'a même pas bien joué, on n'a pas aussi bien shooté que ce dont on est capable", a indiqué James après la victoire de ses Cavaliers dans le TD Garden. Depuis le début des play-offs le triple champion NBA et quadruple MVP ne s'arrête pas à l'image de son équipe qui trace son chemin pour atteindre la finale sans trembler.



Pour le match numéro 2, il faudra s'attendre à un match plus compliqué, mais LeBron James avec ses 38 points et les 34,8 points par match en play-offs est prêt. "Si on joue à un tel niveau à ce moment précis de la saison, c'est grâce à lui", a insisté son entraîneur Tyronn Lue. "Il est incroyable, car il est encore meilleur qu'il y a quatre ans quand j'ai fait mes débuts comme entraîneur NBA", a admiré Brad Stevens, l'entraîneur des Celtics, à la fin du match. Bon, il ne faut pas enlever le mérité aux deux coéquipiers de James, Kevin Love et Tristan Thompson qui ont marqué un record de points en play-offs avec 32 et 20 points.



N.P