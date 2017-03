Cleveland sombre face à San Antonio, Westbrook fait gagner Oklahoma

Cette nuit, San Antonio s'est offert une belle victoire face à Cleveland (103-74), alors que dans le même temps, Russell Westbrook et son équipe d'Oklahoma City se sont imposés face à Dallas (92-91).

Encore une très belle nuit en NBA, lourdement battu à San Antonio (103-74), Cleveland n'est plus en tête de la conférence Est. Le champion en titre de la NBA est dans le doute, les Spurs ont maîtrisé la rencontre pour dominer les Cavaliers qui perdent leur 9ème match sur les 15 disputés au mois de mars. Kawhi Leonard, encore très bon hier soir, termine meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points. Cleveland perd très gros lors de cette rencontre car LeBron James avec ses 17 points et 8 passes décisives a été touché au dos. Il n'a même pas souhaité finir la rencontre et a regardé la prestation cauchemardesque de son équipe depuis les vestiaires. C'est donc la première fois depuis novembre 2015 que Cleveland n'est plus leader et c'est donc Boston qui prend la tête de la conférence Est. Les Spurs restent, eux, deuxième de la conférence Ouest juste derrière Golden State.



Westbrook s'offre un 37e "triple double"

Russell Westbrook a été encore très fort hier soir face à Dallas et a offert la victoire à Oklahoma City dans un match très compliqué (92-91). Westbrook est candidat déclaré au titre MVP, a été décisif dans la dernière période et a même marqué le panier de la victoire à sept secondes de la sirène. Pour lui, il reste encore 9 matchs pour égaler le record d'Oscar Robertson qui, lors de la saison 1961-62, en avait réussi 41. Une belle performance pour l'équipe qui peut encore viser la 5e place de la Conférence Ouest.



TOP 10 DE LA NUIT





NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Dallas - Oklahoma City 91 - 92

Toronto - Orlando 131 - 112

New York - Detroit 109 - 95

San Antonio - Cleveland 103 - 74

Utah - La Nouvelle-Orléans 108 - 100

Sacramento - Memphis 91 - 90