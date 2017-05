Cleveland repart vers l'avant

Les Cleveland Cavaliers ne sont désormais qu'à une victoire d'une troisième finale de NBA après la victoire face à Boston, ce mardi soir, 112 à 79.

Une défaite et l'équipe repart vers l'avant. Après la première défaite de Cleveland dans ces play-offs, dimanche soir, Cleveland a connu une très belle réaction avec une victoire 112 à 79 face à Boston. Les doubles tenants du titre devront encore s'imposer dans le 5e match de cette finale de la conférence est avant de retrouver Golden State, déjà qualifié pour la finale après avoir battu 4-0 San Antonio.



Dans ce match, heureusement que Irving était là. Avec 21 points dans le 3e quart-temps, c'est lui qui permet de prendre le large dans cette rencontre. "A la mi-temps, je voulais juste être plus agressif et emmener mes coéquipiers", a affirmé Irving, incontestablement l'homme du match avec ses 42 points. "Le kid est spécial. Il attendait une occasion de s'éclater. Je suis tout simplement heureux de le voir, lorsque je suis assis sur le banc avec quatre fautes, accomplir ce pourquoi il est fait. Il est né pour ces moments là", a déclaré James à propos de son coéquipier.



"Kyrie Irving a été incroyable", a reconnu Brad Stevens, le coach de Boston qui disputera le match 5 à domicile jeudi soir.N.P