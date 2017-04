Cleveland rechute

Deux jours après sa démonstration contre Boston (114-91), Cleveland a sombré à domicile face à Atlanta (110-114), la nuit dernière en NBA.

A une semaine du début des play-offs, Cleveland fait grise mine: le champion en titre venait pourtant d'enchaîner quatre victoires de suite, dont une très convaincante contre les Celtics mercredi, mais LeBron James et ses coéquipiers ont été ramenés brutalement sur terre. Les Hawks étaient pourtant privés de quatre joueurs de leur cinq majeur, laissés au repos, mais Tim Hardaway (22 pts) et Mike Dunleavy (20 pts), très remonté contre son ancienne équipe, n'ont eu aucun mal à exploiter la fébrilité défensive des Cavaliers. "King James" s'est pourtant démené (27 pts), mais son équipe a encore connu un jour sans à trois points (9 réussis sur 36 tentés). Plus inquiétant, Kyrie Irving (18 pts) a connu un alerte au genou gauche, opéré en 2015, et a suivi la 3e période du banc avant de revenir timidement dans le match. Grâce à cette 41e victoire de la saison, Atlanta a délogé Milwaukee de la 5e place de la conférence Est, mais n'a toujours pas son billet pour les play-offs en poche. Cleveland reste leader (51 v-28 d), mais ne compte plus qu'une victoire d'avance sur Boston (50 v-29 d) et ne pourra donc pas ménager ses stars en vue des play-offs d'ici à la fin de la saison régulière.



La course aux play-offs reste toujours indécise à l'Est: Miami a peut-être laissé passer sa chance en s'inclinant à Toronto (96-94) et accuse désormais une victoire de retard sur Indiana et Chicago, 7e et 8e.





Toujours pas de record pour Westbrook



A l'Ouest, le match le plus attendu de la soirée opposait Phoenix à Oklahoma City, même si les Suns ont perdu depuis longtemps tout espoir de participer aux play-offs. Mais les spectateurs espéraient assister à un événement historique grâce à Russell Westbrook, en quête de son 42e "triple double". Alors qu'il lui avait manqué un rebond mercredi contre Memphis (100-103), ce sont cette fois ses passes décisives qui l'ont empêché de devenir le joueur le plus prolifique de l'histoire en matières de "triples". Après un départ discret, Westbrook a fini la rencontre avec 21 points, 11 rebonds et 8 passes décisives et Oklahoma City s'est incliné 120 à 99. Il reste au N.0 d'OKC trois matches de saison régulière, le prochain dimanche contre Denver, pour faire mieux que Robertson.



Les San Antonio Spurs, 2e de la conférence Ouest, se sont imposés à Dallas 102 à 89 grâce aux 27 points du "rookie" Bryn Forbes et malgré les absences de Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge et Pau Gasol, laissés au repos, tandis que

Tony Parker a suivi la rencontre du banc. Utah a assommé Minnesota 120 à 113 sous l'impulsion de Gordon Hayward, auteur de 39 points, nouveau record personnel, et de Rudy Gobert (16 pts). Le Jazz dispose désormais d'une victoire d'avance sur les Clippers à la 4e place de la conférence Ouest.





Résultats de la nuit

Dallas - San Antonio 89 - 102

Cleveland - Atlanta 100 - 114

Toronto - Miami 96 - 94

Phoenix - Oklahoma City 120 - 99

Denver - La Nouvelle-Orleans 122 - 106

Utah - Minnesota 120 - 113

Memphis - New York 101 - 88

Houston - Detroit 109 - 114

LA Lakers - Sacramento 98 - 94