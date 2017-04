Cleveland qualifié, Gobert revient, Oklahoma s'incline face à Houston

C'est une très belle nuit des play-offs en NBA avec Cleveland qui s'est qualifié pour le 2e tour en battant Indianapolis (106 à 102). Boston revient à hauteur de Chicago après la victoire 104 à 95. Utah retrouve Gobert et reprend espoir contre les des Los

Angeles Clippers avec une victoire 105 à 98.

Cleveland est donc le premier qualifié pour le 2e tour des play-offs de NBA après sa belle victoire face à Indianapolis 106 à 102. Un succès qui est le résultat d'un beau match de la superstar LeBron James auteur de 33 points avec son équipe. Les Cavaliers mènent donc quatre victoires à zéro et sont donc déjà qualifiés pour le prochain tour. Cleveland sera opposé à Toronto ou à Milwaukee, dos à dos pour le moment avec deux victoires partout.



Houston prend un gros avantage malgré la présence de Westbrook

L'équipe de Houston a donc signé sa 3e victoire face à Oklahoma City pour le 1e tour des play-offs. Un succès 113 à 109 malgré un très beau match de Russell Westbrook qui était encore en feu. Pour le moment les Rockets mènent 3 à 0 et ne sont plus qu'à une petite victoire pour accéder au 2e tour des play-offs. Le match numéro 5 aura lieu ce mardi et pourrait faire la différence pour la suite de la saison de Houston. Face à Oklahoma, James Harden n'était pas dans un bon soir, avec seulement 16 points et une réussite absente. Alors que Westbrook lui était bien présent avec un nouveau "triple double" dès le début du match, 35 points, 14 rebonds et 14 passes décisives, c'est donc son 3e triple dans ce 1e tour des play-offs. Pour continuer, il faudra absolument battre Houston lors du prochain match.



Boston revient dans la course

Un début des play-offs très mauvais et Boston revient. Avec un succès 104 à 95 face à Chicago, hier soir, Les Celtics et les Bulls sont dos à dos deux victoires partout dans cette série qui se dispute en sept matchs. Boston se rassure, meilleure équipe de la conférence Est en saison régulière, elle inquiétait les fans depuis le début des play-offs. Avec cette victoire devant son public, la suite de ce 1e tour s'annonce très stressant. Le meneur de Boston Isaiah Thomas a marqué 33 points, en face, Chicago est en manque de son meneur Rajon Rondo, blessé à la main droite. Le 5e match sera presque déterminant pour prendre un avantage psychologique sur l'autre équipe.



Utah reste en vie

Utah a réalisé une grosse performance lors du 1er tour des play-offs en revenant à la hauteur des Los Angeles Clippers, grâce à un homme, le Français Rudy Gobert. Avec la victoire 105 à 98, cette nuit, les Jazz et les Clippers sont à égalité dans ce 1e tour, 2-2. "Je me suis bien senti, j'ai travaillé dur pour pouvoir aider mon équipe et cela fait du bien d'être de retour. Je vais essayer cette fois de jouer plus de 17 secondes, cela va être un match difficile", a expliqué le pivot, candidat au titre de meilleur défenseur de NBA. Il a terminé la rencontre avec avec 15 points (6 sur 6 au tir) et 13 rebonds en 25 minutes alors qu'il était incertain au coup d'envoi de la rencontre.



Golden State doit faire sans son entraîneur

Le technicien de Golden State, Steve Kerr, sera encore absent pour le match numéro 4 de ce lundi soir. Il souffre actuellement du dos à la suite d'une opération. "Depuis plusieurs jours, je ne suis pas bien, cela empire, je consulte mes médecins pour savoir si la situation peut s'améliorer. Je ne veux pas soumettre mon équipe à une situation où je suis présent pour un match, puis absent pour le suivant. il va falloir prendre une décision", a expliqué Kerr dimanche après-midi. Après la victoire de Golden State (119 à 113 - 3 à 0) face à Portland, Stephen Curry avait tenu à parler de son entraîneur. "Notre coach traverse une mauvaise passe, physiquement. Cette victoire est pour lui".



