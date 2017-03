Cleveland prolonge Derrick Williams

Le champion NBA en titre Cleveland s'est attaché les services jusqu'à la fin de la saison de Derrick Williams, ancien grand espoir qui tente de relancer sa carrière.



Williams, 25 ans, avait rejoint les Cavaliers en février, initialement pour un contrat de dix jours, renouvelé une fois. Depuis son arrivée dans l'Ohio, Williams, 2e choix de la Draft 2011, tourne à des moyennes de 10,3 points et 3,1 rebonds pour 24,2 minutes de jeu par match.



L'intérieur qui profite de l'absence sur blessure à un genou de Kevin Love, avait été libéré par Miami début février. Cleveland est déjà sa cinquième équipe, après Minnesota, Sacramento, les New York Knicks et Miami en moins de six ans.