Cleveland prend une claque

Sans LeBron James, ni Kyrie Irving, laissés au repos, Cleveland n'est plus tout à fait la même équipe. Les Cavaliers s'inclinent largement face aux Clippers, qui se sont nettement imposés (108-78).

Comme Golden State une semaine plus tôt lors de son déplacement à San Antonio, les Cavaliers ont laissé au repos leurs cadres en vue des play-offs. Sans surprise, les Clippers qui, eux, alignaient leur équipe-type, ont rapidement pris le large. Après un premier quart-temps équilibré, Blake Griffin (23 points), Chris Paul et leurs coéquipiers ont surclassé les remplaçants de Cleveland et ont compté jusqu'à 32 points d'avance.



Cette victoire, les Clippers en avaient en plus besoin. Ils venaient d'enchaîner trois défaites, ce qui les mettait sous la menace d'Oklahoma City (6e), tandis que Cleveland reste leader de la conférence Est malgré tout.



Durant va revenir



A l'Ouest, Golden State a confirmé son retour en forme lors de sa démonstration contre Milwaukee (117-92). Les Warriors ont enchaîné face aux Bucks une troisième victoire consécutive grâce aux 28 points de Stephen Curry, dont six paniers à trois points. Autre bonne nouvelle, Kevin Durant, absent depuis le 28 février à cause d'une entorse du genou gauche, a reçu le feu vert de ses médecins pour revenir dans l'équipe dès les deux prochains déplacements.



La franchise d'Oakland (55 victoires-14 défaites) dispose de trois succès d'avance sur San Antonio, passé brièvement en tête de la conférence Ouest la semaine dernière et battu 104-96 par Memphis samedi. Les Spurs ont pourtant récupéré Tony Parker, forfait pour les quatre précédents matches (dos). Mais le meneur français n'a marqué que quatre points avec un 2 sur 8 au tir. Kawhi Leonard a certes marqué 22 points, mais son équipe n'a pas eu sa réussite habituelle à trois points (9 sur 28).