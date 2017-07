Cleveland négocie avec Derrick Rose

Les Cleveland Cavaliers sont en négociations avancées avec l'ancien meneur des Chicago et des New York Knicks, Derrick Rose.

Selon ESPN, les Cavaliers ont proposé un contrat d'un an d'une valeur de 2,1 millions de dollars (1,8 million d'euros) à Rose pour le rôle de doublure de Kyrie Irving, leur meneur titulaire. La franchise de l'Ohio a été jusqu'à présent relativement discrète sur le marché des transferts cet été, ce qui, en coulisses, n'aurait pas manqué d'inquiéter la superstar de l'équipe LeBron James qui dispose d'une option pour résilier son contrat en juin 2018.



Rose, 28 ans, sort d'une saison 2016-17 mitigée avec les New York Knicks conclue avec des moyennes de 18 points, 3,8 rebonds et 4,4 passes par match. Il avait quitté l'été dernier Chicago, son équipe depuis ses débuts NBA en 2008. Depuis qu'il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le trophée de meilleur joueur NBA en 2011, il a collectionné les blessures, dont deux graves aux genoux, et court après son premier titre majeur.