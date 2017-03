Cleveland ne répond plus

Le champion NBA en titre a concédé une troisième défaite en cinq matches, samedi contre Washington (127-115). A dix matches de la fin de la saison régulière, Cleveland peut encore perdre la tête de la Conférence Est.

Boston (2e, 47 v-26 d), Washington (3e, 45 v-28 d) et même Toronto (4e, 44 v-29 d) peuvent encore doubler Cleveland d'ici la fin de la saison régulière. Un scénario qui semble crédible, car les Cavaliers ne répondent plus. Ils ont été bousculés sans ménagement par des séduisants Wizards, emmenés par John Wall (37 pts) et Bradley Beal (27 pts). LeBron James et ses coéquipiers ont redressé la tête après la pause, mais se sont arrêtés à cinq longueurs (96-91), faute de réalisme dans le "money time" et de précision tout au long de la rencontre (49,4% de réussite, 36,4% à trois points).



Comme Washington, Toronto a officiellement empoché son billet pour les play-offs en s'imposant à Dallas 94 à 86.



A l'Ouest, San Antonio a sans surprise dominé les New Yorks Knicks (106-98) malgré un relâchement qui aurait pu coûter cher aux Spurs en 3e période. Kawhi Leonard a marqué 29 points et a été épaulé par Pau Gasol (19 pts, 11 rbds), LaMarcus Aldridge (19 pts, 10 rbds) et Tony Parker (10 pts), Avec cette quatrième victoire de suite (56 v-16d), San Antonio peut encore viser la première place, occupée par Golden State (58 v-14 d).



Les play-offs sont en revanche hors d'atteinte pour les Knicks dont le pivot franco-américain Joakim Noah a été suspendu vingt matches pour infraction à la réglementation sur les substances prohibées: les Knicks accusent huit victoires de retard sur la 8e place alors qu'il ne leur reste plus que neuf matches à disputer.



Le choc entre les Clippers et Utah qui pourrait être l'une des affiches du 1er tour des play-offs, a tenu toutes ses promesses: la franchise

californienne s'est imposée 108 à 95 et se retrouve sur les talons du Jazz pour la 4e place (44 v-29 d) de la conférence Ouest. Le pivot français d'Utah Rudy Gobert s'est pourtant démené avec ses 26 points (10 sur 13 au tir) et ses 14 rebonds, mais en vain.