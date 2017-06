Cleveland-Golden State : une finale galactique sur la planète NBA

Des stars, un choc, pour la troisième année consécutive, Cleveland et Golden State s'affrontent pour décrocher le titre NBA. Les deux équipes sont prêtes pour marquer encore un peu plus l'histoire du basket mondial en commençant sur le parquet de l'Oracle Arena ce jeudi soir. Un seul objectif, la victoire finale.

Saison 3, Épisode 1, Action ! Ce duel était attendu depuis un an après la victoire de Cleveland en 2016 (4-3). Un choc pour marquer encore un peu plus l'histoire du basket mondial et enfin départager les deux équipes après la victoire en 2015 de Golden State et Cleveland en 2016.



Sur le parquet de l'Oracle Arena ce jeudi soir, Golden State arrivera en position de favori. C'est tout simplement la meilleure équipe de la saison régulière avec 67 victoires et 15 défaites, un bilan unique dans l'histoire de la NBA. En face, Cleveland, arrivera aussi dans une bonne dynamique malgré une petite défaite face à Boston pendant ces play-offs.



LeBron veut continuer d'écrire l'histoire

Les champions en titre n'auront pas le droit à l'erreur face à Golden State, LeBron James, qui heureusement pour Cleveland n'est pas en forme en ce moment mais en super forme ! Avec 32,5 points par match lors des play-offs, il est en train de dépasser petit à petit la légende Michael Jordan. "Je sens bien nos chances, très bien même. Golden State est probablement l'un des plus grands défis de ma carrière. C'est vraiment une équipe de très haut niveau et j'ai pourtant déjà affronté d'autres grosses équipes", a affirmé le numéro 23 de Cleveland. Les Warriors voudront laver l'affront de 2016 et maitriser James pour sortir comme les grands gagnants de ce duel.



Du respect mais une rivalité immense !

"On veut récupérer le titre de champion dont ils nous ont dépossédé la saison dernière. Entre eux et nous, c'est une rivalité pour l'éternité, on va en parler pendant longtemps. Il y a énormément de respect, même si personne ne le dit vraiment ouvertement", a indiqué Draymond Green, ailier des Warriors. Mais Stephen Curry, en bonne forme lui aussi, veut mener la bataille de l'année en NBA : "On sait à quoi s'attendre et cela va être compliqué."



En espérant que ce troisième volet des duels entre les deux équipes ne sera pas le dernier pour encore écrire quelques lignes de l'Histoire de la NBA.