Cleveland enchaîne à Minnesota

Trois rencontres étaient au programme la nuit dernière en NBA. Victoires de Cleveland, Chicago et Sacramento.

Les Cleveland Cavaliers sont sur une bonne série de 6 victoires en 7 matches. La nuit dernière, ils se sont imposés dans la salle des Minnesota Timberwolves (108-116). Kevin Love était absent et le sera encore quelques temps puisqu'il a subi une opération au genou. Mais LeBron James a inscrit 25 points et délivré 14 passes décisives, tandis que Kyrie Irving a égalementé scoré 25 points. En face, Andrew Wiggins a inscrit 41 points en vain.



Toujours à l'Est, les Chicago Bulls se sont imposés face à Toronto (105-94). Les courbes des deux équipes se croisent. Le retour de blessure de Jimmy Butler relance les Bulls alors que les Raptors, auteurs d'un excellent début de saison, s'effondrent. La franchise canadienne glisse à la 5e place de la Conférence.



Enfin, à l'Ouest cette fois, les LA Lakers ont perdu à domicile contre Sacramento (96-97). DeMarcus Cousins a rayonné avec 40 pts, 12 rebds et 8 passes décisives.



Résultats de la nuit

LA Lakers - Sacramento 96 - 97

Chicago - Toronto 105 - 94

Minnesota - Cleveland 108 - 116