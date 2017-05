Cleveland en promenade, San Antonio relance Houston

Le champion en titre Cleveland n'est pas tombé dans le piège de Toronto et élimine les Raptors après la quatrième victoire décisive (109 à 102). De son côté San Antonio s'est encore incliné face à Houston avec une victoire des Rockets dans leur salle (125-104/2-2).



Toronto n'aura pas réalisé l'exploit de faire tomber le champion en titre Cleveland. Hier soir, les Raptors se sont inclinés 109 à 102 ce qui signifie l'élimination en demi-finale de conférence. Les Cavaliers n'ont pas perdu un match lors des deux premiers tours des play-offs et deviennent la première équipe dans l'histoire de la NBA à réussir deux "sweeps". Ce qui impressionne le monde du basket c'est aussi, la star, LeBron James qui va participer à sa 7ème finale de conférence consécutive. "Ce n'était pas une formalité, il a fallu aller la chercher, cette qualification. Je ne suis qu'un joueur de cette équipe, mais atteindre la finale de la conférence Est pour la neuvième fois en quatorze ans, c'est quand même quelque chose", a assuré le King après le match, auteur de 35 points cette nuit face à la franchise canadienne. Les Cavaliers attendent donc maintenant le nom de leur prochain adversaire, soit les Boston Celtics ou les Washington Wizards.



Washington égalise

Ces deux équipes sont dos à dos (2-2) et vont devoir se départager sûrement en sept matchs. Washington s'est imposé dans son deuxième match à domicile et revient donc à hauteur de Boston. Cette victoire est le résultat d'un 3e quart-temps exceptionnel, Bradley Beal (29 pts) et John Wall (27 pts), les deux joueurs marquent alors 42 points, dont 26 points consécutifs sans que Boston n'en marque un seul durant six minutes. Le prochain match permettra de prendre un sérieux avantage psychologique pour la suite de la compétition.



San Antonio rechute

Le duel entre San Antonio et Houston est un peu un copié-collé du match entre Boston et Washington. Complètement relancé après la victoire des Rockets dans leur salle (125-104 / 2-2). Ils n'ont pas été bons lors du match numéro 3, mais James Harden et ses coéquipiers se sont repris et les Rockets reviennent dans le coup pour une qualification. Avec James Harden (28 pts) et Eric Gordon (22 pts), Houston a relevé la tête, "on a manqué de tranchant dès le début du match, c'était comme le premier match. A ce niveau, on ne peut pas débuter un match comme cela", a affirmé l'entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich. Les Spurs joueront le match numéro 5, samedi à domicile.



N.P