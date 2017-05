Cleveland domine Toronto, les Spurs atomisés par Houston

Cleveland a dominé Toronto cette nuit avec une victoire 116 à 105 alors que les Spurs ont été atomisés par Houston dès le premier match des demi-finales, une défaite 126 à 99.

C'était l'affiche de la nuit en NBA avec Cleveland qui affrontait Toronto pour le début du 2e tour des play-offs NBA. Un LeBron James en grande forme permet de prendre un sérieux avantage pour la suite de la compétition. "L'énergie était phénoménale ! On se passait le ballon comme on voulait," a affirmé LeBron James à la fin du match. Avec ses 35 points et 10 rebonds, il a été important dans cette victoire. Une victoire collective avec Kyrie Irving (24 points, 10 passes), Kevin Love (18 points, 9 rebonds) et Tristan Thompson (11 points, 14 rebonds). "Ils ont d'énormes temps forts et ensuite on revient. Nous devons trouver le moyen d'éliminer ces temps forts", a analysé Lowry. Alors que son coach Dwane Casey a souligné la nécessité pour son équipe d'accélérer son jeu: "ils ont été plus rapides et nous devons nous mettre à leur niveau", a estimé l'entraîneur Toronto.



Les Spurs étaient à l'Ouest

À l'Ouest, les Spurs ont été humiliés par James Harden et ses coéquipiers, Trevor Ariza (23 points) et Clint Capela (20 points, 13 rebonds). "Ce n'est qu'une victoire, a affirmé Harden. C'est une belle victoire, mais nous devons être prêts pour le match 2" mercredi soir, toujours sur le parquet de San Antonio. Les Rockets ont dominé le match avec 22 paniers à trois points sur les 50 tentés, un record pour Houston dans son histoire en play-offs. "Nous avons perdu et ils ont gagné et ils ont été meilleurs, a estimé le coach de San Antonio Gregg Popovich. Nous nous sommes battus, mais nous n'avons pas été malins". Kahwi Leonard, meilleur joueur de l'équipe, hier soir, a marqué 21 points et pris 11 rebonds, insuffisant pour prétendre à une victoire finale. Pas le droit à l'erreur mercredi soir pour le 2e match.



N.P