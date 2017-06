Chris Paul arrive aux Rockets

Les Houston Rockets frappent fort. Chris Paul a été transféré des Los Angeles Clippers aux Rockets pour épauler James Harden.

Le meneur de jeu All Star de 32 ans va constituer un duo de choix avec James Harden. La star des Houston Rockets avait demandé à ses dirigeants de le recruter. Dans l'échange, les Clippers reçoivent Patrick Beverley, Sam Dekker, Lou Williams et un 1er tour dans la draft 2018.



Six saisons à La Nouvelle-Orléans, six aux Clippers. Chris Paul va connaître sa troisième franchise en NBA.