Charlotte ne verra pas les play-offs

Battus à domicile face à Boston (114-121), les Charlotte Hornets de Nicolas Batum sont éliminés de la course aux play-offs NBA.

Les Hornets ont concédé leur 44e défaite de la saison et comptent désormais trois victoires de retard sur la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs, alors qu'ils ne leur reste plus que deux matches à disputer. Nicolas Batum s'est pourtant démené lors de ce dernier match à domicile de la saison régulière. L'ailier a inscrit 31 points, record de la saison égalé, et a capté huit rebonds, mais son équipe, malgré un dernier sursaut dans le 4e quart-temps, n'a pas réussi à maîtriser le meneur des Celtics Isaiah Thomas, auteur de 32 points.





Les Clippers gagnent chez les Spurs



La soirée a également été marquée par la victoire des LA Clippers 98-87 à San Antonio. La franchise californienne finit fort sa saison régulière, à une semaine du début des play-offs: grâce à Chris Paul (19 points) et Blake Griffin (18 pts), elle a signé sa neuvième victoire en onze matches. A la différence des Spurs, assurés de terminer 2e de la conférence Ouest et en roue libre avant les play-offs, les Clippers ont encore un objectif en cette fin de saison régulière. Ils peuvent déborder Utah et s'emparer de la 4e place qui leur donnerait l'avantage de disputer les deux premiers matches de leur duel du 1er tour contre le Jazz à domicile. De son côté, San Antonio, emmené par Kawhi Leonard (28 pts), est désormais quasiment assuré d'affronter au 1er tour des play-offs Memphis (7e), que les Spurs avaient balayés 4 à 0 lors des play-offs 2016.





Wade revient mais Chicago s'incline



Chicago, en ballotage pour disputer les play-offs, a récupéré sa star Dwyane Wade, absent depuis plus d'un mois, mais a concédé une défaite embarrassante face à Brooklyn (107-106). Pour son retour d'une fracture du coude droit qui l'a privé de onze matches, Wade a marqué 14 points, mais le triple champion NBA n'a pas réussi à sortir les Bulls de leur torpeur. Après leur début de match sans énergie, ils se sont inclinés face à l'équipe affichant le pire bilan du Championnat 2016-17 (20 v-60 d). Jimmy Butler a pourtant marqué 33 points et fait passer son équipe brièvement en tête à 90 secondes de la sirène (103-101), mais les Brooklyn Nets ont fini fort grâce à Spencer Dinwiddie, auteur dans la dernière minute d'un panier à trois points et de trois lancers francs. Cette défaite compromet la suite de la saison des Bulls: ils sont 8e (39 v-41 d) avec le même bilan que Miami, 9e, qui a battu Washington (106-103), et ne peuvent plus se permettre de faux-pas dans leurs deux derniers matches de saison régulière, lundi contre Orlando et mercredi à nouveau face à Brooklyn.





Résultats de la nuit

Golden State - La Nouvelle-Orléans 123 - 101

San Antonio - LA Clippers 87 - 98

Portland - Utah 101 - 86

Philadelphie - Milwaukee 82 - 90

Washington - Miami 103 - 106

Charlotte - Boston 114 - 121

Orlando - Indiana 112 - 127

Brooklyn - Chicago 107 - 106