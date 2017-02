C'était le soir de Draymond Green

Golden State s'est imposé la nuit dernière face à sa "bête noire", Memphis (122-107), grâce à une performance étonnante de Draymond Green : un triple double avec moins de 10 points !

Oui, c'est possible. On peut réaliser un triple double avec moins de 10 points. Face à Memphis, Draymond Green n'a inscrit que 4 points, mais il a signé 12 rebonds, 10 passes décisives... et 10 interceptions ! C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la NBA qu'une telle performance est réalisée. Golden State a ainsi pu venir à bout de leur "bête noire". Les Grizzlies avaient en effet remporté les deux dernières confrontations. Klay Thompson et Kevin Durant ont inscrit respectivement 36 et 24 points.





12 passes décisives pour Parker



Le bilan des Warriors est désormais de 45 victoires, soit 4 de plus que San Antonio qui a dominé Détroit (103-92) avec 32 points signés Kawhi Leonard et 12 passes décisives de notre Tony Parker national.





4 défaites d'affilée pour les Knicks



Parmi les autres performances de la soirée on retiendra les 42 points inscrits par Anthony Davis lors de la victoire de la Nouvelle-Orléans devant Minnesota (122-106) et les 33 points de Carmelo Anthony lors de la... défaite des Knicks à domicile contre Denver (131-123). La franchise new-yorkaise est à la dérive avec une quatrième défaite de rang.





Résultats de la nuit

Sacramento - Atlanta 108 - 107

Phoenix - Chicago 115 - 97

Washington - Indiana 112 - 107

Brooklyn - Miami 99 - 108

New York - Denver 123 - 131

Detroit - San Antonio 92 - 103

Milwaukee - LA Lakers 114 - 122

Memphis - Golden State 107 - 122

Minnesota - La Nouvelle-Orleans 106 - 122