Butler fait gagner Chicago

Jimmy Butler a inscrit 42 points pour offrir une victoire de prestige à Chicago devant Toronto (123-118). Chicago signe une troisième victoire de suite.

Les Toronto Raptors (24 victoires, 12 défaites) sont une victime de choix. Ils occupent la deuxième place de la conférence Est alors que Chicago est huitième (19 victoires-18 défaites). Il a fallu aller jusqu'aux prolongations pour départager les deux équipes. Menés de 12 points au début du 4e quart-temps, après un passage à 19 unités d'écart, les Bulls s'en sont remis à Jimmy Butler. Après ses 52 points contre Charlotte mardi, l'ailier a marqué 42 points, bien secondé par Dwyane Wade (20 points, 7 passes) et Doug McDermot (17 points, 10 rebonds).



Russell Westbrook a été pas mal non plus. Il a signé son 17e triple-double de la saison contre Denver avec 32 points, 17 rebonds, 11 passes. Une performance clé dans la victoire du Thunder contre Denver (121-106).



Avec 12 points et 13 rebonds (dont 7 offensifs), Rudy Gobert a signé son 26e double-double de la saison. Le pivot d'Utah a dépassé son record personnel (25 en 2014-2015). Avec également 4 contres cette nuit, il a été précieux dans la victoire du Jazz contre Minnesota (94-92).



Résultats

Dallas 82 - 97 Atlanta

San Antonio 102 - 85 Charlotte

Boston 117 - 108 La Nouvelle-Orleans

Chicago 123 - 118 a.p. Toronto

Oklahoma City 121 - 106 Denver

Minnesota 92 - 94 Utah

Indiana 123 - 109 New York -