Boston super solide, Golden State super puissant

Boston s'est imposé pour son deuxième match face à Washington au 2e tour des play-offs en NBA (129 à 119). Golden State, pour son premier match, signe une belle victoire sur Utah (106-94).

C'est encore une nuit exceptionnelle pour Isaiah Thomas avec un nouveau record personnel de 53 points et 20 points dans le seul quatrième quart-temps. C'est très logiquement que Boston a remporté mardi soir, (129 à 119) le deuxième match face à Washington lors du 2e tour des play-offs NBA. Un match qui s'est joué lors d'une période additionnelle avec un score de 15 à 5 en faveur de Boston. Les Celtics mènent donc 2-0 pour cette demi-finale de la conférence Est, ils se rendront jeudi à Washington pour le troisième match de la série.



Isaiah Thomas aurait pu ne pas participer à cette rencontre après avoir assisté samedi après-midi à l'enterrement de sa soeur. Mais cela ne l'empêche pas de réaliser une match exceptionnel, "Ma soeur...tout ce que je fais, c'est pour elle, elle me protège. Le moins que je puisse faire, c'est d'entrer sur le parquet et de jouer pour elle. Je ne pouvais pas ne pas jouer le jour de son anniversaire, je voulais gagner pour elle", a-t-il affirmé après avoir réussi 18 de ses 33 tirs et 12 de ses 13 lancers francs. Cette nuit, il a encore marqué une ligne dans son livre des records avec son record de points marqués lors d'un match NBA.



Golden State ne tremble pas

A l'Ouest, sur leur parquet, les Warriors, meilleure équipe de la saison régulière, se sont imposé contre le Jazz. 22 points pour Stephen Curry, 17 points pour Draymond Green et Kevin Durant, 15 pour Klay Thompson, ils étaient bien présents cette nuit pour vaincre Utah. "Sept jours, ça peut être un peu long. Mais nous avons montré un bon rythme", a indiqué Green à la fin de la rencontre. Golden State recevra, encore une fois, Utah jeudi pour le match numéro 2 de la série.



N.P