Boston ira défier Cleveland en finale de conférence Est

C'est donc Boston qui va avoir le droit d'aller jouer contre Cleveland en finale de la Conférence Est, après sa victoire 115 à 105 lors du septième match face à Washington.

Enfin ! C'est donc Boston qui va défier Cleveland en finale de la Conférence Est après avoir arraché sa qualification face à Washington lors du septième et dernier match de la série. Les Celtics s'imposent donc quatre victoires à trois avec une dernière victoire très serrée. Une fin de match passionnante avec Kelly Olynyk qui a animé la rencontre avec ses 26 points et qui est venu aider Isaiah Thomas (29 points, 12 passes).



"Un copain m'avait dit -sois à ton meilleur lorsque le meilleur de toi sera nécessaire- et ce fut le cas ce soir", a commenté Olynyk. "Chacun de nous a donné le meilleur de lui-même et ça a tourné à notre avantage ce soir. Nous avons la chance de poursuivre", a ajouté le joueur de 26 ans.



Les Celtics devront donc jouer la finale face à Cleveland avec un premier match à domicile, une première depuis 2012. Pour rappel, Cleveland a dominé les playoffs sans perdre le moindre match, la tâche s'annonce donc très difficile pour les Celtics. Pendant la saison régulière, les Cavaliers ont remporté trois des quatre duels qui les ont opposés aux Celtics.



