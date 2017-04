Boston et Washington qualifiés, match 7 entre les Clippers et le Jazz

Boston et Washington ont décroché vendredi le droit de s'affronter au 2e tour des play-offs NBA, tandis que les Clippers ont arraché celui de jouer un septième et dernier match contre Utah en s'imposant à Salt Lake City (98-93).

Les Celtics, meilleure équipe de la conférence Est, se sont imposés 105 à 83 et remportent par 4 victoires à 2 leur série face aux Chicago Bulls. Rappelons que les play-offs ont en effet commencé par un drame pour la star de l'équipe Isaiah Thomas, dont la soeur cadette, âgée de 22 ans, est décédée dans un accident de voiture le 15 avril. Un événement qui peut expliquer en partie les deux victoires surprises des Bulls en début de série. Malgré sa détresse, le meneur de Celtics a tenu son équipe à bout de bras pendant les cinq premiers matches avec un moyenne de 27,3 points par rencontre, avant que ses coéquipiers ne prennent le relais vendredi. Il a été limité à 12 points, mais Avery Bradley en a inscrit 23 et le collectif de Boston a rapidement fait plier Chicago où seul, en l'absence de Rajon Rondo (fracture du pouce droit), Jimmy Butler, pourtant diminué par des douleurs à un genou, a surnagé (23 pts).





Wall impressionnant



Pour une place en finale de conférence, les Celtics vont avoir à faire à des Washington Wizards en grande confiance: ils ont remporté la série face aux Hawks quatre victoires à deux en s'imposant 115-99 à Atlanta. L'équipe de Scott Brooks atteint ainsi le 2e tour des play-offs pour la troisième fois en quatre ans. John Wall a marqué 42 points vendredi, nouveau record personnel dans un match de play-offs, dont 19 dans le dernier quart-temps.





Gobert encore touché



Il ne reste plus qu'un billet pour le 2e tour et il se disputera dimanche au Staples Center: dos au mur, les Clippers sont revenus à la hauteur de Utah, trois victoires partout. Le Jazz a peut-être laissé passer sa chance, d'autant que son pivot français Rudy Gobert, victime d'une entorse du genou gauche lors du premier match et absent pour les deux suivants, s'est tordu la cheville droite durant la 3e période. Les Clippers jouent gros: un nouvel échec pourrait faire imploser l'équipe avec les départs de Paul et de Blake Griffin, à nouveau blessé.