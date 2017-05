Boston est de retour face à Cleveland

Boston est de retour dans cette finale de la conférence Est après sa victoire, ce dimanche soir, 111 à 108 face au champion en titre qui est tombé de haut dans ce match.

Boston is back ! Avec un dernier panier à la fin du temps réglementaire, Avery Bradley s'est chargé d'éteindre l'ambiance dans la Quicken Loans Arena à la dernière seconde. "Tout le monde annonçait qu'on était fini, on s'est battu et cela nous donne confiance pour la suite", a indiqué l'ailier de Boston à la fin du match. Boston garde donc un petit espoir pour la qualification en revenant dans la course, une victoire presque historique au regard des conditions du match numéro 3. Les Cavaliers ont regagné les vestiaires avec 16 points d'avance sur l'adversaire (66-50). Ils semblaient se diriger vers une onzième victoire consécutive depuis le début des play-offs 2017. Cleveland a dominé les débats dans ce match mais Boston s'est relancé par le biais de Marcus Smart, meilleur marqueur des Celtics (27 points).



"On leur a redonné espoir et ils en ont pleinement profité, beaucoup de choses ont commencé à ne plus bien fonctionner pour nous à partir de ce moment", a admis James. "Il est humain après tout, il n'a pas été bon, on ne les a pas sous-estimés, mais il faut reconnaître simplement que Boston s'est bien battu et a réussi le match dont on les savait capable, avec beaucoup d'agressivité et d'envie", a analysé Tyronn Lue, l'entraîneur de Cleveland. "On avait besoin d'un match comme cela", a affirmé "King James" qui espère disputer sa septième finale de NBA, probablement, contre Golden State qui mène 3 à 0 face à San Antonio.



