Blake Griffin opéré

L'ailier des Los Angeles Clippers Blake Griffin a subi une arthroscopie du genou droit et sera éloigné des parquets en NBA pour quatre à six semaines, a annoncé son club mardi. Les Clippers ont précisé que quelques fragments de cartilage avaient été retirés du genou de Griffin et que l'opération s'était bien passée.



Griffin, 27 ans et qui sera libre en fin de saison, tourne à une moyenne de 21,2 points, 8,8 rebonds et 4,7 passes décisives de moyenne par match en 27 rencontres cette saison.



L'ailier des Clippers avait été absent pendant trois mois la saison dernière après s'être cassé la main droite dans une bagarre avec un membre du staff de l'équipe.