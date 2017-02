Beal et Kawhi animent la nuit NBA

Les Washington Wizards ont remporté mardi soir leur 15 ème match d'affilé en conférence Est contre les New-York Knicks. À l’Ouest, les Spurs de San Antonio ont maitrisé la rencontre face Oklahoma City. Voici le résumé de la nuit NBA.



Bradley Beal était en feu ! Le meneur des Wizards a inscrit 28 points face aux Knicks dans une rencontre très importante. Il permet à son équipe d'enchaîner une 5ème victoire sur les cinq dernières sorties. Les Washington Wizards s'imposent face à une équipe de New-York toujours aussi décevante sur le parquet. Avec 21 victoires au compteur et 29 défaites, ils se retrouvent 11ème de la conférence Est. Tandis que les Wizards remontent à la 4ème place du classement.



À l'Ouest, c'est Kawhi Leonard qui était en feu cette nuit. Avec 36 points, les coéquipiers de Tony Parker n'ont eu aucun mal à se défaire d'Oklahoma City. Les hommes de Gregg Popovich restent 2ème de la conférence Ouest derrière Golden State. De son côté Oklahoma se retrouve 7ème de la division avec 28 victoires pour 21 défaites.





Batum ne peut éviter la défaite



Houston et Portland se sont imposés avec respectivement des victoires contre Sacramento et Charlotte. Ryan Anderson a brillé avec Houston, en inscrivant son 2ème double-double de la saison (25 points,11 rebonds). Côté Hornets, Nicolas Batum très en forme (18 points, 8 rebonds, 6 passes) n'a pu éviter la 5ème défaite de rang. Charlotte se retrouve 8ème de la conférence Est.



Enfin le beau match de la nuit était du côté de Toronto. Avec Kyle Lowry qui à 4.3 secondes du terme de la rencontre a poussé les Pelicans en prolongation. Au cours de celle-ci, Toronto est parvenu à se défaire de La Nouvelle-Orléans (108-106 a.p). Les Raptors se replacent à la 3ème place dans la conférence Est.



LES RÉSULTATS DE LA NUIT

LA Lakers - Denver 120 - 116

San Antonio - Oklahoma City 108 - 94

Portland - Charlotte 115 - 98

Houston - Sacramento 105 - 83

Washington - New York 117 - 101

Toronto - La Nouvelle-Orleans 108 - 106 a.p.











