Batum blessé au genou

L'ailier français de Charlotte Nicolas Batum souffre d'une "hyperextension du genou droit sans dommage structurel", a annoncé vendredi son équipe. Batum avait été contraint de quitter ses coéquipiers la veille lors du match perdu par Charlotte à Detroit (115-114).



L'international français sera indisponible pour le match contre San Antonio samedi et "son retour sera évalué au jour le jour", ont précisé les Hornets.



Batum, 28 ans, tourne à des moyennes de 15,1 points, 5,8 passes décisives et 7,4 rebonds par match depuis le début de la saison.



Charlotte est 5e de la conférence Est avec 20 victoires et 17 défaites.