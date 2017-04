Atlanta s'impose largement face à Charlotte

Les Atlanta Hawks se sont imposés hier soir 103 à 76 face aux Charlotte Hornets et sont donc assurés de terminer 5es de la conférence Est. Il rencontreront donc les Washington Wizards au 1e tour des play-offs.

Atlanta comptait même 23 points d'avance après le troisième tiers-temps, c'est à ce moment là que Mike Budenholzer a décidé de procéder à quelques changements pour faire souffler les cadres. Des attaques qui s'enchaînent pour Atlanta, très offensif cette nuit avec un pourcentage de réussite élevé aux tirs: 72%, énorme.



Nicolas Batum, lui, n'a marqué aucun point en 10 minutes, avec seulement 4 passes décisives et 1 rebond. Pour Budenholzer. "Je suis satisfait de notre activité défensive, et nous avons vraiment été très très bons dans le domaine de l'agressivité et de l'activité en défense", a précisé le coach de l'équipe.



Dans les autres rencontres de la soirée, une seule autre équipe déjà qualifiée pour les play-offs était en scène: Oklahoma City qui, sans Russell Westbrook, est allé battre de justesse les Minnesota Timberwolves 100 à 98.

