51 points pour Harden

L'arrière de Houston James Harden a passé 51 points aux 76ers de Philadelphie, la nuit dernière en NBA.

"The Beard" (la barbe) est plus que jamais candidat au poste de MVP de la saison. Outre ces 51 points, il validé son 14e triple-double (51 points, 13 passes décisives, 13 rebonds) de la saison, lors de la large victoire des Rockets sur Philadelphie (123-118). Il s'agit de son 18e match avec au moins 30 points et 10 passes décisives, lui dont le record personnel sur un match est de 53 points, établi en décembre face aux New York Knicks.



Philadelphie avait pourtant enregistré le retour de son pivot Joël Embiid, absent lors des trois précédents matches en raison de douleurs à un genou, mais ses 32 points, à une unité de son record personnel, ont été insuffisants. Grâce à cette victoire, Houston conforte sa 3e place au classement de la conférence Ouest, derrière Golden State, qui ne jouait pas vendredi, et les San Antonio Spurs défaits à la Nouvelle-Orléans (119-103).





Résultats de la nuit

Philadelphie - Houston 118 - 123

Atlanta - Washington 86 - 112

Cleveland - Brooklyn 124 - 116

Boston - Orlando 128 - 98

Toronto - Milwaukee 102 - 86

New York - Charlotte 110 - 107

Portland - Memphis 112 - 109

Chicago - Miami 88 - 100

La Nouvelle-Orleans - San Antonio 119 - 103

Indiana - Sacramento 115 - 111 a.p.